Kışın Kars: Doğu Ekspresi ile Bembeyaz Bir Macera

Kış aylarında Türkiye’nin en büyüleyici rotalarından biri olan Kars, karlarla kaplı sokakları, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle tatilcileri cezbediyor. Özellikle Doğu Ekspresi ile yapılan tren yolculuğu, Kars’a yapılan ziyaretleri unutulmaz kılıyor.

Doğu Ekspresi ile Kış Yolculuğu

Ankara’dan Kars’a uzanan Doğu Ekspresi, kış aylarında özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa severlerin ilgisini çekiyor. Karla kaplı dağlar, ormanlar ve köylerden geçen rota, yolculuk boyunca adeta bir kartpostalı andırıyor. Tren yolculuğu sırasında manzara, sıcak bir çay eşliğinde izlenebiliyor ve Kars’a varış heyecanını artırıyor.

Kars’ta Gezilecek Yerler

Kars Kalesi, Ani Harabeleri ve Fethiye Camii, şehrin tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için ideal duraklar. Ocak ve Şubat aylarında karla kaplı bu mekanlar, ziyaretçilere hem görsel hem de kültürel bir deneyim sunuyor. Ayrıca Sarıkamış Kayak Merkezi, kış sporları meraklıları için önemli bir seçenek.

Yöresel Lezzetler ve Sıcak Sofralar

Kars mutfağı, kış aylarında sıcak çorbaları ve peynir çeşitleriyle öne çıkıyor. Kaşar peyniri ve gravyer peynirinden yapılan yemekler, özellikle soğuk kış günlerinde ziyaretçilerin favorisi oluyor. Yerel restoranlarda sunulan etli ve hamurlu yöresel lezzetler, Kars’ın kültürel zenginliğini sofralara taşıyor.

Kışın Kars, hem doğa hem tarih hem de gastronomi açısından benzersiz bir deneyim sunuyor. Doğu Ekspresi ile yapılan yolculuk, şehre ulaşımı keyifli bir maceraya dönüştürerek ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.