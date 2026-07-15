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GündemRus turistler bulundu: Rize'nin Hamlakit Yaylası'nın altı üstüne getirildi
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Rus turistler bulundu: Rize'nin Hamlakit Yaylası'nın altı üstüne getirildi

15.07.2026 - 11:18Güncellenme Tarihi:
Rus turistler bulundu: Rize'nin Hamlakit Yaylası'nın altı üstüne getirildi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat Vadisi'ndeki Hamlakit Yaylası'nda kaybolduğu bildirilen Rus turistlere, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Hamlakit Yaylası'nda doğa yürüyüşüne çıkan Rus turistlerden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen gece boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda JAK ekipleri turistlerin yerini tespit etti.
Ekiplerin ulaştığı Rus turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlk kontrolleri bölgede yapılan turistler, güvenli şekilde bulundukları alandan alınarak Çamlıhemşin ilçe merkezine getiriliyor.

Rus turistler bulundu: Rizenin Hamlakit Yaylasının altı üstüne getirildi


Olayla ilgili gerekli işlemler sürerken, yetkililer özellikle yayla ve dağ rotalarında yürüyüş yapacak vatandaşlar ile turistlere, hava koşullarını dikkate almaları, güzergâhlarını önceden yetkililere veya yakınlarına bildirmeleri ve gerekli ekipmanlarla yola çıkmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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