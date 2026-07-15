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GündemGülistan Doku aramalarında itiraf noktaları kazılıyor! Kızılötesi sinyallerle toprağın altı üç boyutlu inceleniyor
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Gülistan Doku aramalarında itiraf noktaları kazılıyor! Kızılötesi sinyallerle toprağın altı üç boyutlu inceleniyor

15.07.2026 - 11:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, ABD’de yakalanan firari şüpheli Umut Altaş'ın işaret ettiği sismik bölgelerde devasa bir arama çalışması başlatıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen asil operasyonda; JAK, JASAT ve Jandarma Komando ekipleri, sinyalleri saniyeler içinde analiz eden yer altı görüntüleme cihazlarıyla kentin kritik noktalarını didik didik arıyor.

1Gülistan Doku aramalarında itiraf noktaları kazılıyor! Kızılötesi sinyallerle toprağın altı üç boyutlu inceleniyor

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında yapılan arama çalışması, kentin çeşitli noktalarında titizlikle devam ediyor.

2Gülistan Doku aramalarında itiraf noktaları kazılıyor! Kızılötesi sinyallerle toprağın altı üç boyutlu inceleniyor

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

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3Gülistan Doku aramalarında itiraf noktaları kazılıyor! Kızılötesi sinyallerle toprağın altı üç boyutlu inceleniyor

ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmış, ABD Polis Teşkilatı (USMS) ile Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda Altaş, 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

4Gülistan Doku aramalarında itiraf noktaları kazılıyor! Kızılötesi sinyallerle toprağın altı üç boyutlu inceleniyor

Ülkeye iadesi beklenen Altaş, yakalanmadan önce açıklama yapmıştı. Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, Munzur Üniversitesi ve çevresi, Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini ifade etmişti.

5Gülistan Doku aramalarında itiraf noktaları kazılıyor! Kızılötesi sinyallerle toprağın altı üç boyutlu inceleniyor

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Altaş'ın ifade ettiği noktalarda ve daraltılmış baz verilerine göre Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Timlerinden oluşan ekipler tarafından yer altı görüntüleme cihazı desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı.

6Gülistan Doku aramalarında itiraf noktaları kazılıyor! Kızılötesi sinyallerle toprağın altı üç boyutlu inceleniyor

Ekiplerin Rostar ve Dinar Deresi arasında kalan mevkide ve kentin çeşitli noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek, şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.