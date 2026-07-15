Bakan Uraloğlu: Şehit yakını ve gaziler için ücretsiz havacılık eğitimi veriliyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KDM-ORG platformu üzerinden şehit yakını ve gazilere ücretsiz olarak sunulan teorik havacılık eğitimleri hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Ücretsiz eğitim uygulamasıyla şehit yakınları ve gazilerimizin sivil havacılık sektöründe kariyer yapmalarını destekliyoruz" açıklamasında bulundu.



"KDM-ORG platformumuzda halihazırda 750’den fazla eğitim yer alıyor"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen KDM-ORG platformunun Türk sivil havacılığında eğitim, sınav ve yetkinlik süreçlerini dijital, standart ve veriye dayalı bir yapıyla yürüttüğünü belirten Uraloğlu, "KDM-ORG platformumuzda halihazırda 750’den fazla eğitim yer alıyor. Sivil havacılık sektörünün farklı alanlarına yönelik eğitim süreçlerini tek bir dijital sistem üzerinden yönetiyoruz" şeklinde konuştu.







"Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sivil havacılık alanındaki eğitimlere kolay erişimini sağlıyoruz"

KDM-ORG platformunda yer alan teorik eğitimlerin şehit yakınları ve gazilere ücretsiz sunulduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bu uygulamayla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sivil havacılık alanındaki eğitimlere kolay erişimini sağlıyor, mesleki gelişimlerini destekliyor ve havacılık sektöründeki kariyer imkanlarına erişimlerine katkı sunuyoruz" diye konuştu.