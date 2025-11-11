Kışa yaklaşırken şaşırtan görüntü! Malatya'da elma ağacı çiçek açıp meyve verdi

Yazıhan ilçesi Böğürtlen Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İhsan Sarıgül kendi bahçesinde bulunan elma ağacının çiçek açıp meyve verdiğini görünce şaşkınlık yaşadı. Bahçesinde bulunan kayısı ağaçlarının yaprak döktüğü bir esnada yaşanan olayın kendilerini şaşırttığını ifade eden Çiftçi Sarıgül, "Kayısı ağaçları yaprak dökerken bahçedeki elma ağacı çiçek açtı ve meyve verdi. Bu durum bizleri çok şaşırttı" dedi.

Sarıgül, olayın iklim değişikliği nedeniyle yaşanmış olabileceğini söyledi.