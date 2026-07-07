Ayçiçek tarlalarının ortasında Osmanlı'nın gökyüzüne açılan kapısı yatıyor

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Balon Hangarı'nın yalnızca gözlem balonlarına değil, Osmanlı'nın ilk askeri havacılık faaliyetlerine de destek verdiği belirtiliyor. Döneme ilişkin bazı değerlendirmelere göre hangar, gözlem balonlarının yanı sıra bölgedeki ilk teyyare faaliyetlerine de lojistik destek sağladı. Ancak bu kullanım şekline ilişkin farklı görüşler bulunuyor.