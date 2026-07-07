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Ayçiçek tarlalarının ortasında Osmanlı'nın gökyüzüne açılan kapısı yatıyor

07.07.2026 - 09:45Güncellenme Tarihi:

Osmanlı Devleti'nin askeri havacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan Edirne Balon Hangarı, 114 yılı aşkın geçmişiyle hem mimarisi hem de taşıdığı tarihî mirasla dikkat çekiyor. Balkan Savaşları döneminde inşa edilen yapı, dünyada sayılı örneği bulunan Y planlı balon hangarlarından biri olarak kabul edilirken, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından Türk Havacılık Tarihi Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

1Ayçiçek tarlalarının ortasında Osmanlı'nın gökyüzüne açılan kapısı yatıyor

Kapıkule yolu üzerinde bulunan tarihi hangar, 1912 yılında Osmanlı ordusunun keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılan gözlem balonlarına hizmet vermek amacıyla inşa edildi. Dönemin savaş şartlarında gözlem balonları; düşman birliklerinin hareketlerini takip etmek, topçu atışlarına hedef koordinatları sağlamak ve cepheden istihbarat toplamak gibi kritik görevlerde kullanılıyordu.

2Ayçiçek tarlalarının ortasında Osmanlı'nın gökyüzüne açılan kapısı yatıyor

Tarihi yapıyı benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise Y planlı mimarisi. Erken dönem betonarme askeri yapılardan biri olarak gösterilen hangarın bu özel tasarımının, balonların rüzgârın yönüne göre güvenli şekilde hangara alınmasını kolaylaştırmak amacıyla tercih edildiği değerlendiriliyor.

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3Ayçiçek tarlalarının ortasında Osmanlı'nın gökyüzüne açılan kapısı yatıyor

Dünyada aynı plan tipine sahip yapıların sayısının oldukça az olması, Edirne Balon Hangarı'nı uluslararası ölçekte de önemli bir kültür mirası haline getiriyor.

4Ayçiçek tarlalarının ortasında Osmanlı'nın gökyüzüne açılan kapısı yatıyor

Balon Hangarı'nın yalnızca gözlem balonlarına değil, Osmanlı'nın ilk askeri havacılık faaliyetlerine de destek verdiği belirtiliyor. Döneme ilişkin bazı değerlendirmelere göre hangar, gözlem balonlarının yanı sıra bölgedeki ilk teyyare faaliyetlerine de lojistik destek sağladı. Ancak bu kullanım şekline ilişkin farklı görüşler bulunuyor.

5Ayçiçek tarlalarının ortasında Osmanlı'nın gökyüzüne açılan kapısı yatıyor

Uzun yıllar atıl durumda kalan tarihi yapı, Milli Saraylar Başkanlığı'nın yürüttüğü restorasyon projesiyle yeniden ayağa kaldırılıyor. Yapının özgün mimarisinin korunacağı restorasyon kapsamında hangarın, misyonuna uygun şekilde Türk Havacılık Tarihi Müzesi olarak düzenlenmesi planlanıyor. Müzenin, Osmanlı'nın ilk hava gözetleme faaliyetlerinden Cumhuriyet dönemindeki havacılık çalışmalarına uzanan süreci ziyaretçilere aktarması hedefleniyor.

6Ayçiçek tarlalarının ortasında Osmanlı'nın gökyüzüne açılan kapısı yatıyor

Bir dönem savaşın seyrini değiştirebilecek öneme sahip gözlem balonlarına ev sahipliği yapan Edirne Balon Hangarı, restorasyonun tamamlanmasının ardından yalnızca Edirne'nin değil, Türkiye'nin havacılık mirasını yansıtan önemli kültür duraklarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

7Ayçiçek tarlalarının ortasında Osmanlı'nın gökyüzüne açılan kapısı yatıyor