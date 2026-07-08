İzmir'de trafiğe nefes aldıran uygulama! 20 bin araç deniz yolunu kullandı
İzmir'de Bostanlı-Üçkuyular Arabalı Vapur Hattı'nda artırılan ek seferler trafiği rahatlattı. Yaklaşık 20 bin araç deniz yolunu tercih ederek hem trafiğin azalmasına katkı sağladı hem de daha hızlı ulaşım imkanı buldu.
4 Mayıs 2026'da başlatılan uygulama kapsamında, özellikle 17.00-19.00 saatleri arasında sefer sıklığı artırılarak araçların kent içi kara trafiği yerine deniz ulaşımını tercih etmesi teşvik ediliyor. Başlangıçta 6 gemiyle başlatılan ek sefer uygulaması, geçen haftadan itibaren 7'nci geminin de hizmete alınmasıyla genişletildi. Yoğun saatlerde yaklaşık 7 dakikada bir düzenlenen seferler sürücüler yoğun ilgi gösterdi.
4 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında uygulanan ek seferler sayesinde yaklaşık 20 bin araç Bostanlı-Üçkuyular Arabalı Vapur Hattı'nı kullandı. Yoğun saatlerde deniz ulaşımını tercih eden sürücüler, hem kara trafiğinin yükünün azalmasına katkı sağladı hem de arabalı vapur hattından daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı buldu.