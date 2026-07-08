İzmir'de trafiğe nefes aldıran uygulama! 20 bin araç deniz yolunu kullandı

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4 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında uygulanan ek seferler sayesinde yaklaşık 20 bin araç Bostanlı-Üçkuyular Arabalı Vapur Hattı'nı kullandı. Yoğun saatlerde deniz ulaşımını tercih eden sürücüler, hem kara trafiğinin yükünün azalmasına katkı sağladı hem de arabalı vapur hattından daha hızlı ve konforlu ulaşım imkanı buldu.