Kilosu 200 TL ama faydası Somon balığından fazla! Haftada 2 kez yiyenin hafızası çelik gibi oluyor

1

Günümüzde unutkanlık ve odaklanma sorunları her yaş grubunun ortak dertlerinden biri haline geldi. Güçlü bir hafıza ve keskin zihinsel fonksiyonlar için uzmanların ilk önerisi her zaman Omega-3 deposu olan somon balığı oluyor. Ancak cep yakan fiyatı nedeniyle somon tüketmek bir lüks haline geldi. Tam bu noktada, bilim insanlarından ezber bozan bir açıklama geldi. Kilosu sadece 100-200 TL arasında değişen, halk arasında sıradan görülen o küçük balık, meğer somon balığını faydalarıyla geride bırakıyormuş! İşte haftada 2 kez tüketildiğinde hafızayı çelik gibi yapan, beyni gençleştiren o mucize besin...