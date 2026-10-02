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Kış resmen başladı! Mevsimin ilk karı düştü, lapa lapa yağacak

02.10.2026 - 09:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kış resmen başladı! Mevsimin ilk karı düştü, lapa lapa yağacak

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

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Türkiye'nin önemli volkanik dağlarından biri olan Süphan Dağı'nın zirvesinde etkili olan kar yağışı, çevrede güzel görüntüler oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan zirve, ilçe merkezinden de görülebilir hale geldi. Bölgedeki vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu belirtirken, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

Mehmet Said Emen isimli vatandaş, "Süphan Dağı'nın karla kaplanan zirvesi, doğa ve kış manzarasını görüntülemek isteyenler için de eşsiz görüntüler sundu" dedi.

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