Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nde değişiklik: Teminat yatırılacak bankalar güncellendi ve belge süreçleri kolaylaştırıldı

Teminat Yatırılacak Bankalar Listesine Katılım Bankaları Eklendi: Noterlik mesleğine girenlerin göreve başladıktan sonra yatırmak zorunda oldukları teminat paralarının yatırılabileceği bankalar güncellendi. Yeni düzenlemeye göre teminatlar; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile birlikte katılım bankaları olan Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye yatırılabilecek.