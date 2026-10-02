Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nde değişiklik: Teminat yatırılacak bankalar güncellendi ve belge süreçleri kolaylaştırıldı
Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile noterlik mesleğine adım atanların teminat yatıracağı bankalar yeniden belirlenirken, noter işlemlerinde ibraz edilecek bazı belgelerde de düzenlemeye gidildi.
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Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanan ve yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelikle hayata geçirilen başlıca değişiklikler şunlar:
Teminat Yatırılacak Bankalar Listesine Katılım Bankaları Eklendi: Noterlik mesleğine girenlerin göreve başladıktan sonra yatırmak zorunda oldukları teminat paralarının yatırılabileceği bankalar güncellendi. Yeni düzenlemeye göre teminatlar; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile birlikte katılım bankaları olan Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye yatırılabilecek.
İşlemlerde İstenen Belgeler Düzenlendi: Yönetmeliğin 92 nci maddesinde yapılan değişikliklerle;
Veliler için kendilerini ve velayetleri altındaki küçümleri gösterir açıklamalı nüfus aile kayıt tablosu sunulması hükme bağlandı.
Vasi ve kayyımlar için mahkeme kararı ile resmî kimlik belgeleri zorunlu kılındı.
Mirasçılık işlemlerinde ise veraset belgesi ve resmî kimlik belgelerinin ibraz edilmesi şartı getirildi.
Yönetmelik hükümlerinin Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütüleceği bildirildi.