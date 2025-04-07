Kış geri geldi! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Çanakkale’de etkisini göstermeye başladı. Nisan ayında gelen bu sürpriz kar yağışı, özellikle Gelibolu ilçesindeki Korudağ mevkisini beyaz örtüyle kapladı.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede artıran kar yağışı, Çanakkale-İstanbul karayolu üzerinde yer alan Korudağ’da kış manzaraları oluşturdu. Beyaza bürünen dağlık alan, kartpostallık görüntüler sundu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.



Karayolları ekipleri sahada

Kar yağışının ulaşımı aksatmaması için Karayolları ekipleri hızla harekete geçti. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolun trafiğe açık tutulması sağlandı. Ekipler, sürücülere kış lastiği kullanmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan balkanlara yakın sınır köylerden birisi olan Hamzabeyli Köyü'nde de gece saatlerinde başlayan kar kısa sürede etkisini arttırdı. Köy beyaz örtüyle kaplandı. Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtildi.

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Edirne'de Selimiye Cami'de kar yağışını gören vatandaşlar yaşanan nisan sürprizinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Edirne'de Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde de vatandaşlar kar yağışının tarıma çok faydalı olacağını belirtti.

Çanakkale'nin Gelibolu'nun ardından Lapseki ilçesinin de yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ekipler, beyaz örtü ile kaplanan 650 rakımlı Dumanlı Dağı'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Demirköy ilçesinde kar yağışının etkisiyle araçlar, yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı sürücüler mahsur kaldı. Bu durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zor durumda kalan vatandaşlara yardım etti. Ekipler mahsur kalan sürücüleri kurtarmaya çalışırken bazı sürücülerin zincir takmalarına yardımcı oldu.

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Öte yandan ekipler sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. Bölgede Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yolların kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.