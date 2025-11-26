Kış gelmeden bahar geldi, kır çiçekleri açtı

Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında "kanarya otu" olarak da bilinen sarı çiçekler çiçek açtı. Normalde ilkbahar aylarında veya ağustos ayında açan sarı çiçeklerin bu mevsimde açması hayrete düşürdü. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yüzünden bitkilerde erken çiçeklenme meydana geldi.

Kasaba sakinlerinden Osman Özbek, yürüyüş yaptığı sırada çiçeklerin dikkatini çektiğini belirtti. Özbek, "Bu aylarda normalde montla gezip daha soğuk bir havayla karşılaşmamız gerekirken bu şekilde çiçeklerle karşılaşıyoruz. Mevsimler kaydı, bir iki ay yer değiştirmeye başladı. Normalde ilkbahar aylarında açması gereken çiçek, kasım ayının son günlerinde açtı. Bu bizi çok şaşırttı. Büyüklerimizin de zemheri dediği normalde çok sert kış olan kasımın son günlerinde çiçekler açmış. Normalde bu aylarda yoğun kar beklerken çiçek açması tuhafımıza gitti. Kış günü beyaz örtüyle karşılaşmamız gerekirken, çiçeklerle karşılaştık" dedi.