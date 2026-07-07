Samsun'da 40 yıldır yapılması beklenen yol asfalta kavuştu!

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Atayurt Mahalle Muhtarı Burhan Ayrancı, yolun geçmişte toz ve çamur nedeniyle büyük sıkıntı oluşturduğunu ifade ederek, "Sesimizi duyan ve talebimizi yerine getiren herkese teşekkür ediyoruz. Mahallelerimiz için önemli bir hizmet oldu" diye konuştu.