Biçerdöver giremiyor! Osmaniye'de imece usulü hasat başladı
Osmaniye'nin yüksek rakımlı köylerinde, biçerdöverlerin ulaşamadığı eğimli arazilerde çiftçiler buğday hasadına imece usulüyle başladı. Orakla yapılan geleneksel hasat, hem ürünün hem de samanın değerlendirilmesine katkı sağlıyor.
Kentteki yüksek rakımlı köylerde buğday hasadı başladı. Dağlık ve engebeli arazilerde yer alan tarlalara tarım makineleri giremediği için çiftçiler, imece usulüyle orakla ekin biçiyor. Biçilen buğdaylar daha sonra bir alanda toplanarak patoz makinesinde harman ediliyor. Elde edilen saman ise kış aylarında hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.
Bahçe ilçesinde buğday yetiştiren çiftçi Fatih Akdenizli, köyün coğrafi yapısı nedeniyle modern tarım ekipmanlarından yeterince faydalanamadıklarını belirterek, “Köyümüze yapısı itibarıyla biçerdöver giremediği için hasadı orakla, beden gücümüzle yapıyoruz. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle ekinlerimiz zarar gördü. Makinelerin girdiği yerlerde ekin yüksekten biçildiği için saman zayiatı da fazla oluyor. Orakla hasat yaptığımızda ise samandan da kazanç sağlamış oluyoruz” diye konuştu.
Öte yandan, kent merkezine yakın bölgelerde bulunan ve biçerdöverlerin girebildiği tarlalarda ise buğday hasadı modern tarım makineleriyle gerçekleştirildi. Bu alanlardaki hasat çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.