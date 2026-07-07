Yurdun dört bir yanı alev alev yanarken orada kar esareti sürüyor! Görüntüler bugün çekildi
07.07.2026 - 11:10Güncellenme Tarihi:
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, temmuz ayında yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, kışın yağan kardan kapanan 3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı'ndaki İkiyaka ve Sat Gölleri ve askeri üs bölge güzergahındaki kardan kapanan 17 kilometrelik yolun 14 kilometresini ulaşıma açtı.
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İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca ulaşıma kapalı kalan yayla ve askeri üs bölgesi yollarını açmak amacıyla yaklaşık 20 gündür 2 ayrı noktada çalışma yürütüyor. Ekipler, besicilerin yaylalara ulaşımını sağlamak için iş makineleriyle yollardaki kar kütlelerini temizliyor.
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3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı’ndaki İkiyaka ve Sat Gölleri ile askeri üs bölge yolunun ulaşımının sağlandığı 17 kilometrelik yolun 14 kilometresi ulaşıma açıldı, kalan bölümün açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
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Bölgede yaz mevsimi yaşanmasına rağmen yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar örtüsü görüntüsü ise kışı aratmıyor. Ekiplerin de yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp yaylalara ulaşımı tamamen sağlaması hedefleniyor.