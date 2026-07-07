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GündemYurdun dört bir yanı alev alev yanarken orada kar esareti sürüyor! Görüntüler bugün çekildi
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Yurdun dört bir yanı alev alev yanarken orada kar esareti sürüyor! Görüntüler bugün çekildi

07.07.2026 - 11:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, temmuz ayında yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, kışın yağan kardan kapanan 3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı'ndaki İkiyaka ve Sat Gölleri ve askeri üs bölge güzergahındaki kardan kapanan 17 kilometrelik yolun 14 kilometresini ulaşıma açtı.

1Yurdun dört bir yanı alev alev yanarken orada kar esareti sürüyor! Görüntüler bugün çekildi

İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca ulaşıma kapalı kalan yayla ve askeri üs bölgesi yollarını açmak amacıyla yaklaşık 20 gündür 2 ayrı noktada çalışma yürütüyor. Ekipler, besicilerin yaylalara ulaşımını sağlamak için iş makineleriyle yollardaki kar kütlelerini temizliyor.

2Yurdun dört bir yanı alev alev yanarken orada kar esareti sürüyor! Görüntüler bugün çekildi

3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı’ndaki İkiyaka ve Sat Gölleri ile askeri üs bölge yolunun ulaşımının sağlandığı 17 kilometrelik yolun 14 kilometresi ulaşıma açıldı, kalan bölümün açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

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3Yurdun dört bir yanı alev alev yanarken orada kar esareti sürüyor! Görüntüler bugün çekildi

Bölgede yaz mevsimi yaşanmasına rağmen yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar örtüsü görüntüsü ise kışı aratmıyor. Ekiplerin de yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp yaylalara ulaşımı tamamen sağlaması hedefleniyor.