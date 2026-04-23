Kırşehir'de kan donduran olay! Bir kısmı toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

Kırşehir'in Mucur'un ilçesine bağlı Yeniyapan köyü ile Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Büyükburnağıl köyleri arasındaki bir tarlada vatandaşlar, bir kısmı toprağa gömülü halde kadın cesedi gördü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Kadının cesedinin, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının ise olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.