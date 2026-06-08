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GündemErzincan Üzümlü'de çilek hasadında yeni dönem başladı! Sepetini alan bahçeye koşuyor
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Erzincan Üzümlü'de çilek hasadında yeni dönem başladı! Sepetini alan bahçeye koşuyor

08.06.2026 - 10:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan Üzümlü'de çilek hasadında yeni dönem başladı! Sepetini alan bahçeye koşuyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çilek üreticiliği yapan Yavuz Karatepe, ezber bozan bir uygulamaya imza atarak vatandaşlara çileği doğrudan doğruya bahçeden, dalından kendi elleriyle toplama imkanı sunuyor. Erzincan Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada da övgüyle bahsedilen bu tarımsal girişimcilik örneği sayesinde, vatandaşlar hem en taze ürüne en doğal yoldan ulaşıyor hem de bahçede eşsiz bir hasat deneyimi yaşıyor.

 

 

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