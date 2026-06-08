Erzincan Üzümlü'de çilek hasadında yeni dönem başladı! Sepetini alan bahçeye koşuyor
08.06.2026 - 10:40Güncellenme Tarihi:
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çilek üreticiliği yapan Yavuz Karatepe, ezber bozan bir uygulamaya imza atarak vatandaşlara çileği doğrudan doğruya bahçeden, dalından kendi elleriyle toplama imkanı sunuyor. Erzincan Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada da övgüyle bahsedilen bu tarımsal girişimcilik örneği sayesinde, vatandaşlar hem en taze ürüne en doğal yoldan ulaşıyor hem de bahçede eşsiz bir hasat deneyimi yaşıyor.