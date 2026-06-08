AVRASYA TÜNELİ’NDE NE OLDU? Avrasya Tüneli Neden Kapatıldı? Tünel Yeniden Trafiğe Açıldı mı? İşte Son Dakika Gelişmeleri

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AVRASYA TÜNELİ NEDEN KAPATILDI?



Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kapanmanın nedeninin trafik kazası sonrası zarar gören yangın söndürme sistemi olduğu belirtildi. Sistem hattında oluşan arıza nedeniyle tünel içerisine su yayıldığı ve sürüş güvenliğinin riske girmemesi için geçici kapatma kararı alındığı ifade edildi.



Açıklamada dikkat çeken en önemli detay ise tünelde biriken suyun deniz suyu olmadığı bilgisi oldu. Sosyal medyada yayılan “deniz sızıntısı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.