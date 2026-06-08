AVRASYA TÜNELİ’NDE NE OLDU? Avrasya Tüneli Neden Kapatıldı? Tünel Yeniden Trafiğe Açıldı mı? İşte Son Dakika Gelişmeleri
Avrasya Tüneli’nde son dakika gelişmesi: İstanbul trafiğini etkileyen olay neydi, tünel neden kapatıldı, tünelde neden su birikti, Avrasya Tüneli açıldı mı, sürücüler hangi yolları kullandı? İstanbul’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasının ardından Avrasya Tüneli geçici olarak araç geçişine kapatıldı. Yangın söndürme sisteminde oluşan arıza nedeniyle tünel içinde su birikintisi oluşurken, sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Vatandaşlar “Avrasya Tüneli çöktü mü?”, “Tüneli deniz suyu mu bastı?”, “Avrasya Tüneli yeniden açıldı mı?” sorularını araştırmaya başladı. İşte Avrasya Tüneli'nde yaşanan kaza ve sonrasına dair merak edilen soruların cevapları...
İstanbul’un iki yakasını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içerisindeki yangın söndürme sistemine ait panoya çarpıldı.
Çarpmanın etkisiyle sistemde hasar meydana gelirken, yangın hattındaki su tünel içerisine akmaya başladı. Tünelde oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı ve araç geçişleri geçici olarak durduruldu.
Olayın ardından bölgeye teknik ekipler, polis ve acil müdahale ekipleri sevk edildi. Tünel içerisinde kontrollü tahliye çalışması yürütülürken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
AVRASYA TÜNELİ NEDEN KAPATILDI?
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kapanmanın nedeninin trafik kazası sonrası zarar gören yangın söndürme sistemi olduğu belirtildi. Sistem hattında oluşan arıza nedeniyle tünel içerisine su yayıldığı ve sürüş güvenliğinin riske girmemesi için geçici kapatma kararı alındığı ifade edildi.
Açıklamada dikkat çeken en önemli detay ise tünelde biriken suyun deniz suyu olmadığı bilgisi oldu. Sosyal medyada yayılan “deniz sızıntısı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
AVRASYA TÜNELİ TRAFİĞE AÇILDI MI?
Teknik ekiplerin müdahalesinin ardından Avrasya Tüneli yeniden araç geçişine açıldı. Yapılan kontroller sonrası ulaşımın kontrollü şekilde normale döndüğü bildirildi.
Kapanma sürecinde özellikle sahil yolu, D-100 Karayolu ve köprü bağlantılarında yoğun trafik oluştu. Tünelin tekrar hizmet vermesiyle birlikte İstanbul trafiğinde kademeli rahatlama yaşandı.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Avrasya Tüneli neden kapandı?
Bir aracın yangın söndürme sistemine çarpması sonucu teknik arıza meydana geldiği için tünel geçici olarak kapatıldı.
Avrasya Tüneli’ni deniz suyu mu bastı?
Hayır. Yetkililer, tünelde biriken suyun yangın söndürme hattından geldiğini açıkladı.
Avrasya Tüneli çöktü mü?
Hayır. Tünelin yapısal güvenliğiyle ilgili herhangi bir çökme veya hasar açıklanmadı.
Avrasya Tüneli yeniden açıldı mı?
Evet. Teknik çalışmaların ardından Avrasya Tüneli yeniden araç trafiğine açıldı.
Avrasya Tüneli’nde trafik yoğunluğu oldu mu?
Evet. Tünelin kapanması nedeniyle köprü bağlantıları ve sahil yolunda yoğunluk yaşandı.
Avrasya Tüneli güvenli mi?
Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre gerekli kontroller tamamlandı ve tünel güvenli şekilde yeniden hizmete alındı.