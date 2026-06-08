Aydın'da ilk kazma vuruldu: Yeni Adalet Sarayı'nın konumu belli oldu

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Mevcut adliye binasının fiziki kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle hayata geçirilen proje ile hem vatandaşlara hem de yargı mensuplarına daha modern ve işlevsel bir hizmet ortamı sunulması hedefleniyor. Yeni adliye sarayının tamamlanmasıyla birlikte adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.