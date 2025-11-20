GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırşehir’de Güzler Yolu üzerinde kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Kırşehir’de Güzler Yolu üzerinde kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kırşehir’de Güzler Yolu üzerinde kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

20.11.2025 - 23:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRŞEHİR (İHA)

Kırşehir’de Güzler Yolu üzerinde kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kırşehir’de kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarparak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzler Yolu üzerinde İ.K. (30) yönetimindeki 40 AAV 052 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İ.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Kayseri'de otomobil takla atıp, karşı şeride savruldu: 1 ölü, 3 yaralı
#Gündem

Kayseri'de otomobil takla atıp, karşı şeride savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil tıra ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybetti
#Gündem

Otomobil tıra ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybetti

Diyarbakır Kayapınar’da düğün salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
#Gündem

Diyarbakır Kayapınar’da düğün salonunda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı