Kırşehir’de Güzler Yolu üzerinde kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Güzler Yolu üzerinde İ.K. (30) yönetimindeki 40 AAV 052 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İ.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.