Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi başvuru şartları belli oldu! Hibe ve kredi desteği sağlanacak, işte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi ile ilgili detayları açıklayarak, ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar için yeni destek paketi sunulacağını duyurdu.

Pakete göre; bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini devlet karşılayacak. Üreticilere 2 yıla kadar geri ödemesiz kredi ile, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi seçenekleri sunulacak. Peki, tarım ve hayvancılık destek paketi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi başvuruları hakkında merak edilen ayrıntılar...

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ NEDİR?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması için çalışmalarını çok yönlü şekilde sürdürdüklerini belirterek "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlara 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile, 1 yıllık 270 bin TL'lik hayvan bakım ve beslenme giderinin devletten karşılanacağını açıkladı.

Haberin Devamı

HAYVANCILIK DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımda üretimin artması ve kırsalda kalkınmanın sağlanmak adına önemli bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

-Halihazırda faaliyette olan aile işletmelerinin yanı sıra ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar bu projeden istifade edebilecek.

-Proje kapsamında TİGEM işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları, uygun maliyetlerde üreticilerimize vereceğiz.

HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ KREDİ ÖDEME PLANI

-Üreticilerimiz, Ziraat Bankasından 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli olarak sübvansiyonlu kredi kullanabilecek.

-Üreticilerimizin bir yıl boyunca aylık bir asgari ücret tutarı kadar yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme giderini biz karşılayacağız.

-Ayrıca, üreticilerimiz hayvanlarını TARSİM'den bir yıl sigortalı olarak alacak. Bunun da bedeli devletimiz tarafından ödenecek.

-Projede 15 olan hayvan sayısını, veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi meslek gruplarından gençlerimizin yapacağı başvurularda 30 olarak uygulayacağız.

Haberin Devamı

- Deprem bölgesindeki üreticilerimize bu projede de öncelik vereceğiz.

HAYVANCILIKTA 2024-2025 DÖNEMİ DESTEKLEME TUTARLARI NE KADAR?

Ülkemizde hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği adına 2024-2026 döneminde yapılacak hayvancılık desteklemeleri belli oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.