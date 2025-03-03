Uzun yÄ±llar bir kurumda memur olarak gÃ¶rev yapan 63 yaÅŸÄ±ndaki CoÅŸkun, emekli olduktan sonra elma Ã¼retimi yapmaya karar verdi.

AlacaoÄŸlu kÃ¶yÃ¼nde 220 dekar alanda elma Ã¼retimi yapan CoÅŸkun, 2014 yÄ±lÄ±nda ihracata yÃ¶neldi.

CoÅŸkun, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± projeyle TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n KÄ±rsal KalkÄ±nma YatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n Desteklenmesi ProgramÄ±ndan yÃ¼zde 50 hibe desteÄŸi almaya hak kazandÄ±.

4 bin 800 metrekare kapalÄ± alanda elma boylama, paketleme ve depolama bÃ¶lÃ¼mlerinin bulunduÄŸu modern bir tesis inÅŸa eden CoÅŸkun, GÃ¼ney Kore, Hindistan, Tayland ve Malezya'ya ihracat yapmaya baÅŸladÄ±.

Â "ÅžU AN 4 ÃœLKEYE Ä°HRACAT YAPIYORUZ"

CoÅŸkun, AA muhabirine, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n desteÄŸiyle hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n KÄ±rsal KalkÄ±nma Projesi kapsamÄ±nda 2014 yÄ±lÄ±nda soÄŸuk hava deposu ile elma iÅŸleme tesisi kurduÄŸunu anlatan CoÅŸkun, soÄŸuk hava deposunda saklanan elmalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ihraÃ§ ettiÄŸini dile getirdi.

Ä°hracat fazlasÄ± elmalarÄ± tesiste iÅŸleyerek elma suyu, sirke, elma ekÅŸisi ve pekmez Ã¼rettiÄŸini aktaran CoÅŸkun, "Ã–zellikle yeÅŸil elmalarÄ±mÄ±zÄ± GÃ¼ney Kore, Hindistan, Tayland gibi Ã¼lkelere ihracata Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu tesisin esas amacÄ± Ã¼rÃ¼nleri saklayÄ±p, iÅŸlenebilir ve kullanabilir hale getirmek." diye konuÅŸtu.

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Bundan sonraki hedefinin ihraÃ§ edilen Ã¼lke sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak olduÄŸunu dile getiren CoÅŸkun, buna baÄŸlÄ± olarak Ã¼retim kapasitesini artÄ±rmayÄ± istediÄŸini kaydetti.

YÄ±llÄ±k 600 ile 800 ton arasÄ±nda Ã¼retim gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini dile getiren CoÅŸkun ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Åžu an 4 Ã¼lkeye ihracat yapÄ±yoruz. AnlaÅŸmalar istediÄŸimiz gibi giderse Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l 2 Ã¼lke daha buna ilave edilecek."Â

Devlet destekleri ile firmasÄ±nÄ±n hÄ±zla bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan CoÅŸkun, tÃ¼m Ã¼reticilerin bu desteklerden yararlanmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.

Devletin kendisine fidan ve tesisleÅŸme konusunda ciddi destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden CoÅŸkun, devlet desteÄŸiyle 2-3 yÄ±l Ã¶nde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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