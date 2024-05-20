Kirada yüzde 25 sınırı kalktı mı, yüzde 25 kira artışı devam edecek mi? Konutlarda yüzde 25 sınırı ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz yılın temmuz ayından itibaren geçerli olan %25 kira zam sınırı normal şartlarda 1 Temmuz günü sonlanacaktı. Düzenlemenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber özel röportajında, TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Kira artışlarında yüzde 25 sınırına da değindi. İşte Kirada yüzde 25 sınırı kalktı mı, yüzde 25 kira artışı devam edecek mi? Sorularının yanıtı…

Kirada yüzde 25 sınırı kalktı mı?

Konuya dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadelere yer verdi:



''Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine o düzenleme yapılmıştı. Çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bizim müdahaleler şu çerçevede olacak: Piyasaya biz yol haritası vereceğiz. 3 yıllık enflasyon hedefi veriyoruz, 3 yıllık maliye politikası veriyoruz bu piyasayı yönlendirme açısından önemli. Biz bu çerçevede her şeyi tabi ki piyasaya bırakamayız, ürünlerin fiyatlamalarına doğrudan doğruya müdahale ile bir yere varamayız. Biz oturacağız, büyümenin kompozisyonunu dengeleyeceğiz, üretimi artıracak politikalar devreye sokacağız.''

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