Düzce sınırına girdiğinizde karşılıyor: 150 çeşide ev sahipliği yapıyor

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Özellikle gün batımında ortaya çıkan manzara, Efteni Gölü'nün doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları için vazgeçilmez adreslerden biri oluyor. Vatandaşlar, belli zamanlarda bölgeye giderek Efteni Gölü'nde gün batımı izlediklerini ve sohbet ettiklerini ifade ederek "Zaman zaman buraya geliyoruz. Özellikle gün batımını izlemek ve sohbet etmek çok güzel. Güneşin batışı sırasındaki muhteşem manzarayı da fotoğraflamaya çalışıyoruz. Efteni Gölü hem yazın hem kışın çok güzel. İçindeki canlıları da izlemek ayrı bir zevk. Düzce'mizin her yeri güzel ama burasının tadı başka" dediler.