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Düzce sınırına girdiğinizde karşılıyor: 150 çeşide ev sahipliği yapıyor

12.09.2026 - 12:59Güncellenme Tarihi:

Düzce'nin doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olan Efteni Gölü, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla vatandaşların ilgi odağı oluyor.

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1Düzce sınırına girdiğinizde karşılıyor: 150 çeşide ev sahipliği yapıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve kuşların göç sırasında mola yerlerinden olan Efteni Gölü aynı zamanda kuş cenneti olarak biliniyor.

2Düzce sınırına girdiğinizde karşılıyor: 150 çeşide ev sahipliği yapıyor

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kayıtlarına göre Efteni Gölü'nde 150 ayrı kuş çeşidi ve değişik bitkiler bulunuyor.

3Düzce sınırına girdiğinizde karşılıyor: 150 çeşide ev sahipliği yapıyor

Bununla birlikte Efteni Gölü'de güneşin göl üzerinde batışıyla birlikte gökyüzü ve suyun buluştuğu manzara adeta görsel bir şölen sunarken, bölgeye gelen vatandaşlar da bu eşsiz anı izleyerek fotoğraflıyor.

4Düzce sınırına girdiğinizde karşılıyor: 150 çeşide ev sahipliği yapıyor

Efteni Gölü'nün doğal yaşamı da gün batımına ayrı bir güzellik katıyor. Göl çevresinde ve su üzerinde görülen kuşlar ile diğer canlılar, ziyaretçilere doğayla iç içe huzurlu anlar yaşatıyor.

5Düzce sınırına girdiğinizde karşılıyor: 150 çeşide ev sahipliği yapıyor

Göçmen kuşların önemli duraklarından biri olması nedeniyle "kuş cenneti" olarak da anılan Efteni Gölü, sunduğu doğal güzelliklerle Düzce'nin dikkat çeken turizm noktaları arasında yer alıyor.

6Düzce sınırına girdiğinizde karşılıyor: 150 çeşide ev sahipliği yapıyor

Özellikle gün batımında ortaya çıkan manzara, Efteni Gölü'nün doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları için vazgeçilmez adreslerden biri oluyor. Vatandaşlar, belli zamanlarda bölgeye giderek Efteni Gölü'nde gün batımı izlediklerini ve sohbet ettiklerini ifade ederek "Zaman zaman buraya geliyoruz. Özellikle gün batımını izlemek ve sohbet etmek çok güzel. Güneşin batışı sırasındaki muhteşem manzarayı da fotoğraflamaya çalışıyoruz. Efteni Gölü hem yazın hem kışın çok güzel. İçindeki canlıları da izlemek ayrı bir zevk. Düzce'mizin her yeri güzel ama burasının tadı başka" dediler.

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