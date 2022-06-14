Kirada oturan milyonlarca evli çifti ilgilendiren karar! Tazminat ve boşanma...

Gaziantep’te bir kadın eşinin satın aldığını söylediği evin asıl sahiplerinin kendileri olmadığını, evde kiracı olarak oturduklarını öğrenince boşanma davası açtı. Bir gün gerçek ev sahibinin kapıyı çalarak, “Kiram yıllardır ödenmiyor, evden çıkın” demesiyle büyük şok yaşayan 3 çocuk annesi kadın, eşinin söylediği yalan üzerine evi terk etti. Evi terk ederek Gaziantep Aile Mahkemesinde eşine karşı boşanma davası açan kadın, mahkemenin verdiği kararla bir kez daha yıkıldı. Kadının ev yalanını öğrenmesinin ardından evi terk etmesi mahkeme tarafından kusurlu bulunurken dava reddedildi.

ÜST MAHKEME KARARI BOZDU

Kadının avukatı Murat Doruk, yerel mahkemenin verdiği kararı istinaf ederek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Avukat Doruk’un itirazını inceleyen 2.Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Dosyadaki delil ve tanık beyanlarını değerlendiren üst mahkeme, kocanın evin geçim giderlerini karşılamadığını, kirayı ödemediğini ve yeniden annesinin de yaşadığı binaya dönmek üzere kadın eş üzerinde baskı kurduğunu belirledi.

“KİRANIN ÖDENMESİ GİBİ TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANMADIĞINI DOĞRULAMIŞTIR”

Kararda erkek eşin kendi tanığı olan çocuğunun dahi kira ödenmediği için evden çıkarıldıklarını beyan ettiğine yer veren mahkeme, “Erkek eşin annemde yaşayalım dediği, babası çalışmasına rağmen kiranın ödenmesi gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığını doğrulamıştır. Bu nedenle boşanmaya neden olaylarda söz edilen kusurlar nedeni ile erkek eşin tam kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Kadın eş olayların akışı karşısında dava açmakta haklıdır” ifadelerini kullandı.

Kadının davasını kabul ederek çifti boşayan mahkeme, eşine yalan söyleyen kocanın 15 bin TL maddi tazminat ödemesine de hükmederek emsal niteliğinde bir karar verdi.

EV YALANI BOŞANMA DAVASI NEDENİ OLDU

Kocanın eşine “Burası artık bizim evimiz” diyerek evi satın aldığını söylediğini aktaran Avukat Murat Doruk, müvekkilinin evi kendi evi sanarak uzun bir süre oturduğunu belirtti. Bir gün ev sahibinin eve gelerek müvekkiline “Benim kiram yıllardır ödenmiyor evden çıkın” dediğini paylaşan Doruk, “Müvekkilim olan hanımefendi büyük bir şok yaşıyor. Ardından kendisi araştırdığında da eşinin evi satın almadığını öğreniyor. Eşinin aslında evin kira olduğunu ama satın alınmış gibi gösterdiğini öğreniyor. Ardından evden ayrılıp boşanma davası açıyor. Gaziantep Aile Mahkemesinde boşanma davasını açtık. Bizim boşanma davamız ilk aşamada reddedildi. Kadın evi terk ettiği için kusurlu görüldü” ifadelerine yer verdi.

“KİRAYI ÖDEMEYEN KOCA ASLİ KUSURLU BULUNDU”

İtirazlarını inceleyen üst mahkemenin emsal niteliğinde bir karar aldığını sözlerine ekleyen Avukat Doruk, “2. Hukuk Dairesi kiranın ödenmemesinden dolayı evden çıkartılan kadının kusursuz olduğunu, kirayı ödemeyen kocanın asli kusurlu olduğunu belirterek yerel mahkeme kararını tümüyle ortadan kaldırdı. Kadın komşularına ‘Ev benim, burayı eşim aldı’ diyor. Bunları sürekli anlatıyor. Tabii kadın bu noktada evin kira olduğunu öğrenince o mahallede yaşayamaz duruma da geliyor. İnsanlar artık arkasından konuşmaya başlıyor. Dalga geçiyorlar ve kadın orada barınamaz hale geliyor” diye ekledi.

“EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR”

Kadının yaşadığı olaylardan sonra evi terk ettiğini aktaran Doruk, “Yerel mahkeme bunun evi terk sebebi olmadığını söyledi. Ancak üst mahkeme bunun evi terk etme sebebi olduğunu, kirayı ödemeyi kocanın asli kusurlu olduğunu belirterek yerel mahkeme kararını bozdu. Biz bu kararı Yargıtay’ın da onaylayacağını düşünüyoruz. Karar boşanma davaları için emsal niteliktedir” şeklinde konuştu.