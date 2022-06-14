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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

14.06.2022 - 01:05 |
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 30 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

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