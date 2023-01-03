Kiracı ve ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Haciz yok

Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ilk kabine toplantısında sunum yapmasının ardından paketin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. Yeni yargı paketindeki önemli düzenlemeler şöyle:

ALINAMAYACAK EŞYALAR

- Konutlarda artık hâkim kararı olmaksızın ve icra takibine konu alacağı aşacak haciz işlemi yapılamayacak. İcra müdürünün verdiği haciz kararı ancak “hâkim onayından” geçtikten sonra yerine getirilecek.

- Aile bireylerine ait ibadete özgü (tespih vb) veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczi caiz olmayan mallar arasına alındı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz açıkça yasaklandı. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL’lik eşyaya haciz yapılabilecek.