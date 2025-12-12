Kilis'te panelvanla cip çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kilis-Hatay karayolu 23'üncü kilometresinde M.K. idaresindeki 31 AJK 557 plakalı panelvan tipi araç ile H.Ş. yönetimindeki 79 AAS 412 plakalı cip çarpıştı. Kazada E.Y., M.M.Y. ve S.Y. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.