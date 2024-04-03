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Kilis'te izinsiz kazı yapan 13 kişiye gözaltı!

Kilis'te, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 13 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

03.04.2024 - 10:07 |
Kilis'te izinsiz kazı yapan 13 kişiye gözaltı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musabeyli ilçesi Kızılkent köyü kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, arazide iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 13 kişiyi suçüstü yakaladı. İş makinesi ve kazıda kullanılan malzemelerin de yanlarında olduğu şüpheliler, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin; işlemlerinin ardından, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve 'İzinsiz kazı yapma' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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