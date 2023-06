Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na '6'lı Masa' taktiği! Kurultay tarihi için 2015 modeli

CHP'de 28 Mayıs seçimleri sonrası 'değişim' tartışmaları derinleşerek devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki günkü grup toplantısında “Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım” demişti. Kılıçdaroğlu parti kulislerinde farklı yorumlara yol açan bu açıklamasının ardından dün Ankara’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Peki görüşme sonrası Ankara'da ne konuşuyor? Kılıçdaroğlu'nun temasları devam edecek mi? İmamoğlu'nun yeni hamlesi ne? CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Ankara'daki son bilgileri aktardı.

Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

Görüşmelerin dışında kalan partilerin ağır isimleri, sessiz kesim bir zamanlar partinin kurmay kadrolarından da oluşuyor. Dünkü görüşme sonrası izlenimleri nedir diye nabız tuttum. Hakim kanaat için yeni bir şey çıkmaz genel başkan bildiğini yapar şeklinde yorumlar var.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA '6'LI MASA' TAKTİĞİ

Özgür Özel’i, İmamoğlu’nu yönetip her zamanki Kılıçdaroğlu taktiğini izlediğini düşünenlerin sayısı fazla. Altılı masa hatırlatılıyor, son ana kadar adayım dememişti. Kılıçdaroğlu’nun taraflarla bir araya gelip sadece İmamoğlu ve Özel ile değil başka isimlerle de konuştuğu biliniyor. Zaman zaman muğlak cümleler kurmasıyla biliniyor. Bunu uyguladığı yorumu yapan fazla.

İMAMOĞLU'NUN TESPİTLERİ

İmamoğlu için de kafası net değil tespitleri var. Bir yandan konuşuyoruz Büyükşehir Belediyesi’ni bırakmak istememesi, hakkında kesinleşmemiş yargı kararı ki kesinleşirse parti üyesi dahi olamayacak dolayısıyla bu süreçler sebebiyle net davranamadığı izlenimleri var.

HAVAYI KOKLAYAN İSİMLER

Üçüncü isim mesela Özgür Özel genel başkan olabilir mi? Henüz bu konuda netlik yok. Oğuz Kaan Salıcı genel başkan adaylarına ismi geçenler arasındaydı. Henüz sessiz konuşmadı. Oğuz Kaan Salıcı’ya yeni bir görev verilmedi. Herhangi bir değerlendirme yapmadı. Başka isimler de var. Şu an için herkesin havayı koklamakla yetindiğinin altı çiziliyor. Kılıçdaroğlu’nun birine destek vereceğine ilişkin bir emare olmadığının altını çizeyim.

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİDEN ADAY OLACAĞI GÖRÜŞÜ HAKİM

Kılıçdaroğlu birine destek verecekse de o her kimse zaten bunu bilmez diyenler de var. Bu bahsettikleri her zamanki Kılıçdaroğlu taktikleri sebebiyle şu an için CHP’de Kılıçdaroğlu’nun birine el vereceğine dönük bir sinyalde bulunmadığı daha çok kendisinin yeniden aday olacağı kanaati hakim diyebilirim.

KURULTAY TARİHİ TARTIŞILIYOR

Grup konuşması çok tartışıldı hem kendi içlerinde hem medyada tartışıldı. ‘Limana ne zaman ulaşır?’ ne demeye çalıştı hep sorgulandı. Herkes anlamak istediği gibi anlamaya çalışıyor ama genel kanaat Kılıçdaroğlu’nun bırakmak istemediği yönünde. Kurultayı da son baharda yaparız dese de seçim sonrasına kalabileceği beklentisi var. Teknik hukuki nedenlerle kalabileceğine işaret ediliyor. Daha önce de 2015 yılında Haziran ayında genel seçim yapılmıştı. Koalisyon çıkmıştı. Hükümet kurulamadığı için Cumhurbaşkanı kasım ayına seçim işareti vermişti. CHP’nin il, ilçe kongreleri seçim öncesi tamamlanamamıştı. Bu il, ilçe kongrelerinin şimdi uzama ihtimali var. Bugün yerel seçim öncesi il, ilçe kongre süreçlerinin tamamlanamama ihtimali var.

2015 MODELİ

İtiraz olduğu zaman süreç uzuyor. Uzadığı zaman diğer kongre takvimi etkileniyor. Yerel seçime ramak kala il, ilçe kongrelerinin uzama ihtimali doğarsa kurultayın otomatik olarak yerel seçim sonrasına bırakılabileceği, 2015 modeli verilerek konuşuluyor.

Bir kesim var ki onlar da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak görüşünde. İl, ilçe kongreleri yapıldıktan sonra kurultayın geciktirilmesine müsaade edilmez, CHP, İYİ Parti’ye benzemez diyenler de var.

KILIÇDAROĞLU'NU SAHİPLENEN KESİM

Kılıçdaroğlu’nu sahiplenen bir kesim var. Bu kesim ağırlıklı hale gelmiş vaziyette. Kılıçdaroğlu bu süreci doğru yönetemezse iş farklı yerlere gider diye kaygı duyanlar da var. Genel kanaat Kılıçdaroğlu’nun kurultaya kadar partinin başında kalacağı yönünde.