Kendisini polis ve savcı olarak tanıttılar! 4 milyon liralık vurgun yaptılar

İstanbul'un Bakırköy İlçesinde İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 29 Mart'ta F.O.M.'nin, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Mağdur F.O.M. evine gelen şüpheliye 4 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası verdiğini söyledi. Şüphelilerin olaydan 1 hafta sonra mağduru bir kez daha telefonla arayıp bu kez bankada bulunan parasını çekmesini ve evine gelecek kişiye vermesini istemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada mağdurun evine parayı almaya gelen İ.T.K. polis ekipleri tarafından suçüstü yakaladı. Poliste 5 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.