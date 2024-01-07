Kaza,Â gece saatlerinde Devrek ilÃ§esi Ã‡aydeÄŸirmeni beldesiÂ Ankara yolundaki bir akaryakÄ±t istasyonunun Ã¶nÃ¼nde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olanÂ Emrah DÃ¶ngelcik (38) yÃ¶netimindeki 67 ET 423 plakalÄ± otomobil, BuÄŸra Enver K.Â (21) yÃ¶netimindekiÂ 67 ADV 786 plakalÄ± otomobile yandan Ã§arptÄ±.

Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n ÅŸiddetiyle savrulanÂ DÃ¶ngelcikÂ yÃ¶netimindeki otomobil, karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ip,Â Zonguldak istikametine gitmekte olan Semih K. yÃ¶netimindekiÂ 74 AU 862 plakalÄ± hafif ticari araÃ§la daÂ Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. DÃ¶ngelcik yÃ¶netimindeki otomobil Ã§arpÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸiddetiyle ikiye bÃ¶lÃ¼nÃ¼rken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ de araÃ§tanÂ fÄ±rladÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ±yla kaza Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ä°hbarla kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan kontroldeÂ Emrah DÃ¶ngelcik'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlenirken,Â yaralanan Serkan Ã‡., Batuhan Ã–., Zekeriya B., Nevzat E. ve hafif ticari aracÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Semih K. ise Devrek ve Ã‡aycuma Devlet hastanelerine sevk edildi. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesininÂ bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Haberin DevamÄ±

ALKOLLÃœ Ä°Ã‡ECEK KUTULARI YOLA SAÃ‡ILDI

Ã–te yandan, ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± inceleme ve sonrasÄ±nda KarayollarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan temizlik sÄ±rasÄ±nda ise yoldaki alkollÃ¼ iÃ§ecek kutularÄ± dikkat Ã§ekti.

Kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.