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Kaza yaptı, kendisine selam vermeyen 2 arkadaşını bıçakladı

Ankara'da, otomobiliyle trafik kazasına karışan M.D., o sırada yoldan geçen 2 iş arkadaşını, selam vermedikleri gerekçesiyle bıçakla yaraladı.

25.12.2023 - 17:00 | | Umutcan ÖREN/ ANKARA, (DHA)
Kaza yaptı, kendisine selam vermeyen 2 arkadaşını bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde, Yenimahalle ilçesi Değirmendere Caddesi'nde meydana geldi. M.D., trafik kazasına karıştığı sırada, olay yerinden geçen iş arkadaşları T.U. ve M.U.'ya laf atıp, selam vermedikleri gerekçesiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce M.D., 2 arkadaşını bıçaklayıp yaraladı.

Bu sırada M.D. ile kaza sırasında yanındaki arkadaşı A.A. ve olay yerindeki H.Y. de dahil olmak üzere 3 kişi daha kavgada yaralandı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis gözetiminde tedaviye alınan şüphelilerin hayati risklerinin bulunmadığı belirtildi. (DHA)

 

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