Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa’da dün, Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinden çıkış yapan polis memuru Ramazan Kütük'ün kullandığı zırhlı araç, kaldırıma çarparak devrildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Kütük, şehit oldu.

Şehit Kütük'ün cenazesi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Hatay'ın Hassa ilçesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Akbez Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındıktan sonra Halil İbrahim Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene şehidin eşi Türkay, annesi Saliha ve babası Kasım Kütük, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin aile bireyleri, tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Şehit Ramazan Kütük'ün cenazesi, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı namazın ardından konvoy eşliğinde götürüldüğü Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)