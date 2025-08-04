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Kayseri'de akılalmaz kaza: Önce yaralıya hal hatır sordu, sonra kaçtı

04.08.2025 - 07:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kayseri'de akılalmaz kaza: Önce yaralıya hal hatır sordu, sonra kaçtı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazaya sebebiyet veren sürücü, karşı tarafa "Nasılsınız?" diye sorduktan sonra olay yerinden kaçtı. Alkollü sürücü polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; F.U. yönetimindeki 38 GE 913 plakalı otomobile yol vermesi gereken K.Ç. idaresindeki 06 BC 1655 plakalı otomobil, ışıkta durmayarak kazaya sebebiyet verdi.

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Kazanın ardından karşı taraftaki yolculara ve sürücü F.U.’ya "Nasılsınız?" diye soran K.Ç. kısa bir süre sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

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Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; Yenimahalle’de bir apartmanın bahçesinde yakalanan K.Ç.’nin yüksek derecede alkollü olduğu öğrenildi. K.Ç. ekipler tarafından gözaltına alınırken, kaza anı da araç kamerasına yansıdı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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