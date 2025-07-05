Kayseri'de 20 bin kişinin işine yarayacak: Proje cep telefonlarından takip edilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ.’nin kentte 20 binden fazla üyesi bulunuyor. Bu kapsamda sporseverlere hizmet verebilecek ‘Sportif Kayseri’ uygulaması hayata geçiriliyor. Akıllı şehircilik uygulamalarına eklenecek bu aplikasyon Kayserilerin spor alanındaki bir ihtiyacını daha gidermiş olacak.

Spor etkinlikleri cebinizde



Akıllı Şehircilik uygulama kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sportif Kayseri mobil uygulaması vatandaşa hizmet verece. Artık spor etkinlikleri tek bildirimle sporseverlerin telefonunda olacak, programlardan hızlı şekilde haberdar olmaları sağlanacak.

Yakında başlıyor



Vatandaşların spora ve amatör müsabakalara olan ilgisini artırmak ve şehirde gerçekleşen spor etkinlikleri ile ilgili duyuruları ulaştırmak için tasarlanan mobil uygulama henüz geliştirme aşamasında.

Sportif Kayseri ile kullanıcılar spor etkinliklerine, spor müsabakalarına, spor tesislerine, şehrin başarılı sporcularına uygulama ile erişilebilecek. Uygulama ile kentteki spor kültürünün dijitalde de yaygınlaşması hedefleniyor.