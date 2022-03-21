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Kayseri merkezli 4 ilde şafak operasyonu: 35 gözaltı

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin 220 polisle düzenlediği şafak operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı.

21.03.2022 - 08:14 | | İHA
Kayseri merkezli 4 ilde şafak operasyonu: 35 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, silahlı suç örgütünün 'adam öldürmeye teşebbüs', 'fuhuş', 'gasp' ve 'zorla alıkoyma' suçları işlediği tespit edildi. Sabah saatlerinde Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler; oteller, eğlence merkezleri ve barların da içerisinde yer aldığı 40 iş yerinde ve ikametlerde arama yaptı. Yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletlerine el konulurken, operasyon kapsamında 35 kişi de gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinin 'adam öldürmeye teşebbüs', 'fuhuş', 'gasp' ve 'zorla alıkoyma' suçlarını işlediği öğrenildi.

Kayseri merkezli 4 ilde şafak operasyonu: 35 gözaltı

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