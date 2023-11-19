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Kaya tuzu kavgası cinayetle sonuçlandı! Şok olay

Kırşehir'de Hüseyin Kozanhan (54), sipariş ettiği kaya tuzunu fazla getirdiği gerekçesiyle işletmeci Hacı Türk'ü (26), silahla vurarak öldürdü.

19.11.2023 - 17:56 | | DHA
Kaya tuzu kavgası cinayetle sonuçlandı! Şok olay

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Tosunburnu köyünde meydana geldi. Köyde mandıra işi ile uğraşan Hüseyin Kozanhan, hayvanları için kaya tuzu işletmecisi Hacı Türk'e, tuz siparişi verdi.

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İddiaya göre; Hacı Türk, istenilen kaya tuzundan fazla miktarda getirdi ve Kozanhan'dan fazla para istedi. İkili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kozanhan, ruhsatsız tabancası ile Türk'e ateş etti. İhbarla köye ekipler sevk edildi. Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kozanhan jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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