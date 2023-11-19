İşe gitmek için evden çıkan Emin'den haber yok! Her yerde aranıyor
Muğla'da dün işe gideceğini söyleyip, bir daha haber alınamayan Emin Can Şahan'ı (17), bulmak için arama çalışması başlatıldı.
19.11.2023 - 17:55 | | DHA
Emin Can Şahan, dün sabah Menteşe ilçesindeki evinden çalıştığı berber dükkanına gitmek üzere ayrıldı. Şahan'ın gelmemesi üzerine berber salonu işletmecisi Ramazan Altay, aileye haber verdi.
Çevrede arama yapan yakınları, daha sonra kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri, Şahan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.