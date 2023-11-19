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Sarıyer'de 5 iş yerinde hasara sebep oldu

Sarıyer Kilyos'ta fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahildeki 5 iş yerine vurdu. İş yerlerinde hasar oluştu.

19.11.2023 - 17:53 | | DHA
Sarıyer'de 5 iş yerinde hasara sebep oldu

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle sahilleri dalgalar vurdu. Sarıyer Kilyos sahilinde de 5 iş yeri hasar gördü. Esnaf Fırat Şit, "Hava şartları olumsuz etkiledi, gördüğünüz gibi Karadeniz dalgalı, her yeri mahvetti. Demirler yıkıldı, jandarma da zaten insanları buraya bırakmıyor. Yani insanlar buraya gelmesin, tehlikeli. Restoranlar da dalgalardan yıkıldı, şu anda da dalgalarla boğuşuyorlar, dükkanlar mahvolmuş şekilde duruyorlar" şeklinde konuştu.

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