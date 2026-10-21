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GündemTürkiye Kültür Yolu Festivali Çeşme’ye geliyor: Sanat, tarih ve gastronomi bir arada!
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Türkiye Kültür Yolu Festivali Çeşme’ye geliyor: Sanat, tarih ve gastronomi bir arada!

21.10.2026 - 08:12Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Türkiye Kültür Yolu Festivali Çeşme’ye geliyor: Sanat, tarih ve gastronomi bir arada!

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme, 24 Ekim – 1 Kasım 2026 tarihleri arasında birbirinden renkli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

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Çeşme Kalesi, Alaçatı, Aya Haralambos Kilisesi, Kent Belleği Müzesi ve Erythrai Antik Kenti gibi tarihi ve kültürel mekânlarda düzenlenecek festivalde sergiler, konserler, arkeoloji söyleşileri, atölyeler, gastronomi etkinlikleri ve çocuklara yönelik programlar gerçekleştirilecek.
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin İzmir ayağı kapsamında Çeşme, dokuz gün boyunca kültür, sanat ve tarihin buluşma noktalarından biri olacak. 24 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 1 Kasım Pazar günü sona erecek etkinlikler, Çeşme'nin tarihi ve kültürel mirasını sanatın farklı dallarıyla buluşturacak. Festivalin Çeşme programında özellikle Çeşme Kalesi öne çıkarken, Alaçatı, Ildır, Aya Haralambos Kilisesi ve Çeşme Kent Belleği Müzesi de etkinliklere ev sahipliği yapacak.

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Türkiye Kültür Yolu Festivali Çeşme’ye geliyor: Sanat, tarih ve gastronomi bir arada

Çeşme Kalesi festivalin merkezi olacak
Festival boyunca Çeşme Kalesi'nde sanat sergileri, müzik, çocuk atölyeleri ve gastronomi etkinlikleri düzenlenecek. 24 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında Ali Rıza İşipek'in "Homeros ve Troya" sergisi, ahşap oyma sanatı sergisi ile Reyhan Abacıoğlu ve Dilşad Atasoy'un resim sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Programda ayrıca Grup AŞK ve sanatçı Hande De Souza'nın konseri de yer alacak. Ümit Süldür eşliğinde gerçekleştirilecek heykel yapımı etkinliği ise festival boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında sanatseverleri ağırlayacak. 31 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de Çeşme Kalesi'nde açık hava sineması kapsamında "Baletler Köyü" gösterilecek.

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Sergilerden arkeoloji sunumlarına, geleneksel el sanatlarından çocuk etkinliklerine uzanan program, hem Çeşmelilere hem de ilçeyi ziyaret eden konuklara geniş bir etkinlik seçeneği sunacak. Festival, 24 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 1 Kasım Pazar günü sona erecek.

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