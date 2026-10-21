Küllerinden doğan tarih: Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi kapılarını açtı!

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Kurtuluş Müzesi'nde hem güçlendirme hem de restorasyon çalışmaları tamamlandı. Modern müzecilik imkanları kullanılarak çalışmaları tamamlanan müze, hem gündüz hem de gece ziyaretçilere açık şekilde hizmet vermeye başladı.