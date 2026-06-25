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Kavşakta çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

25.06.2026 - 01:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZİNCAN (AA)

Kavşakta çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Ulalar Kavşağı'nda, A.T.P. (25) idaresindeki 24 AAY 741 plakalı ve F.K. (49) yönetimindeki 24 ABH 814 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan H.G. (22), A.S. (22) ve İ.G. (24) yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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