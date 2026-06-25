Ahlat'ta şiddetli rüzgar ile birlikte hortum çatıları uçurdu

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İlçede öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ile birlikte oluşan hortum nedeniyle bazı binaların çatıları yerinden sökülerek çevreye savruldu. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun etkisiyle çatı parçalarının havada uçuştuğu görüldü. Yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

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İhbar üzerine harekete geçen Ahlat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatısı zarar gören binaların çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, muhtemel tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olay anının tanıklarından Yunus Alçiçek, hortum sırasında iş yerinde olduklarını ve sesle irkildiklerini belirterek, "Öğle saatlerinde iş yerinde oturuyorduk. Bir yanda yağmur yağdı, yağmurdan sonra fırtına oluştu. Dışarı baktık binaların çatıları uçuyor, binalara da zarar vermiş. Daha sonra belediye ekiplerine bilgi verildi ve gelip önlem aldılar. Emniyet güçlerimize bilgi verdik, şu anda hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.

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Mehmet Sait Değnek ise olay anında aracıyla hareket halinde olduğunu ve hortum sırasında aracını durdurup beklediğini ifade etti. Değnek, "Trafikteyken bir anda şiddetli bir dolu yağışı başladı. Hemen onun akabinde fırtına ve hortumda belirdi ve bir anda gökyüzüne sac ve ahşap malzemeler yayıldı. Hemen aracımı sağa çektim. Çünkü çatı parçaları araç üzerine düşebilirdi. O anda olay anını görüntüledim. Ani gelişen ve çok şiddetli olan bir doğa olayıydı" diye konuştu.