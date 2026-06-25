Bingöl'de şiddetli fırtına paniğe neden oldu

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Sudüğünü köyünde aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar kısa süreli paniğe neden oldu. Fırtına sırasında toz bulutları oluşurken, bazı vatandaşlar yaşanan anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerde rüzgarın şiddeti ve tarlada otların savrulma anı dikkat çekti.

İLGİLİ HABER Hatay 6 yöresel lezzetin daha coğrafi işaret almasıyla ürün sayısında Türkiye üçüncüsü oldu

Haberin Devamı

Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları istenirken, fırtınanın ardından köyde durumun normale döndüğü öğrenildi.