Mameki Fest renkli görüntülerle başladı! Günlerce sürecek

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Halayların çekilip türkülerin seslendirildiği açılış programında konuşan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, festivalin hem vatandaşların sosyal yaşamına hem de kent ekonomisine katkı sunmayı amaçladığını ifade etti. Vali Aygöl, "Bu memlekette iş bitmez, görev de bitmez. Vatandaşın yol yaparken, su götürürken, yangınla mücadele ederken eğlenmeye de ihtiyacı var. Yurt dışından, yurt içinden bir sürü misafirimiz var. Bölgenin kamuya ait bütün yerlerini otoparka çevirdik ancak araçlar hala dışarıda. Her yer dolu. Tabii biz çok mutluyuz. Hemşehrilerimiz burada, vatandaşlarımız özlem duyduğu topraklarında. Geçen sene başlattığımız, bu şehrin eski ismini taşıyan Mameki Fest'i düzenleme kararı almıştık.