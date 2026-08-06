Mameki Fest renkli görüntülerle başladı! Günlerce sürecek
Tunceli'de düzenlenen "Mameki Fest", halaylar, türküler ve renkli etkinliklerle başladı. Festival kapsamında 5 gün boyunca kültür, sanat, spor ve konser programları gerçekleştirilecek.
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Tunceli'de kültür, sanat, spor ve doğa temalı etkinlikleri bir araya getiren Mameki Fest, düzenlenen açılış programıyla başladı. 5-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında kentin farklı noktalarında sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler, çocuk ve aile programları ile konserler düzenlenecek. Beş gün sürecek organizasyonda vatandaşların farklı alanlardaki etkinliklere katılım sağlaması hedeflenirken, festival boyunca çeşitli sanatçılar da sahne alacak. Festivalin açılışında, Sanat Sokakta programı gerçekleştirildi.
Halayların çekilip türkülerin seslendirildiği açılış programında konuşan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, festivalin hem vatandaşların sosyal yaşamına hem de kent ekonomisine katkı sunmayı amaçladığını ifade etti. Vali Aygöl, "Bu memlekette iş bitmez, görev de bitmez. Vatandaşın yol yaparken, su götürürken, yangınla mücadele ederken eğlenmeye de ihtiyacı var. Yurt dışından, yurt içinden bir sürü misafirimiz var. Bölgenin kamuya ait bütün yerlerini otoparka çevirdik ancak araçlar hala dışarıda. Her yer dolu. Tabii biz çok mutluyuz. Hemşehrilerimiz burada, vatandaşlarımız özlem duyduğu topraklarında. Geçen sene başlattığımız, bu şehrin eski ismini taşıyan Mameki Fest'i düzenleme kararı almıştık.
Çok coşkulu ve güzel festivaller yaptık. Üniversite öğrencilerimiz buradayken de onlar için yapmıştık. ‘biz memlekete gittiğimizde eğlenceler başlıyor' diye eleştiri almıştık. Bahar mevsiminde de Mameki Fest'in gençlik bölümünü yaptık. Dolu dolu bir program hazırladık. Bu programda amacımız, bu memleketin esnafı 8 ay kışı geçirir, 4 ay da yurt dışından vatandaşlar gelecek ve para kazanma umudu içerisindeler. Binlerce insanın geldiği bir festivali yapmamızdaki sebeplerden birisi bu, esnafımızı düşünüyoruz. Memleketlerine özlem duyan vatandaşlarımız geldiğinde keyifli günler geçirmek istiyorlar. Kültür, sanat, spor görmek istiyor. Şehrin güzelliklerini yaşamak istiyor" dedi.