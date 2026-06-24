Hatay 6 yöresel lezzetin daha coğrafi işaret almasıyla ürün sayısında Türkiye üçüncüsü oldu

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'HATAYLILAR, ANKA KUŞU MİSALİ KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMUŞTUR'



Programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Hatay, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültürlerin kaynaştığı, her türlü inancın, anlayışın, kardeşliğin ve barışın bir arada yaşadığı bir şehirdir.