Üç kuşaktır Ordu'dan Şırnak'a gidiyorlar! Arıcılık için en uygun bölge

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Ordu'da gezgin arıcılık yapan Yılmaz ailesi, dedelerinden miras kalan bal üretimini yarım asırdır Şırnak'ın İdil ilçesinde sürdürüyor. Gezgin arıcılığın temelini atan aile, 1970 yılından beri her yıl bahar ayında İdil'e gelerek hem tonlarca kilo katkısız bal üretiyor hem de bölge halkına arıcılık eğitimleri vererek, yerel kalkınmaya katkı sağlıyor. 1970'li yıllarda Karadenizli arıcılar tarafından keşfedilen bölge, her yıl binlerce kovana ev sahipliği yapıyor. Dededen toruna üç kuşaktır arıcılık yapan Yılmaz ailesi, nefel, yonca ve tüsü dikeni gibi endemik bitki türlerine sahip bölgenin kaliteli bal üretimi için biçilmiş kaftan olduğunu belirtti.



''1970'lerde dedem keşfetti, biz üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz"

Üçüncü kuşak arıcı Selim Yılmaz, "İdil arıcılık için müsait bir bölge. Endemik bitki türleri var ve bitkiyle ısının birleşmesi, arıcılığın yapılması, işte balın, çiçek nektarının oluşması, balın oluşması. Bu şekilde, böyle bir döngü bu. Biz buraya üçüncü kuşak olarak geldik. İlk ben 2000'de gelmiştim. İdil, arıcılık için müsait bir bölge; yani biz insanlara da arıcılık yapmalarını tavsiye ediyoruz. Rahmetli dedem buraya 1970'li yıllarda ilk gelip bu bölgede arıcılık olacağını keşfeden insanlardan birisi. Onlarla beraber işte babamlar, amcamlar gelmişler. Biz üçüncü kuşak olarak biz de burada işimizi yapıyoruz. Haziranın işte sonları gibi artık burada yavaş yavaş çiçekler bittikten sonra, yavaş yavaş rakımı daha yüksek yaylalara çıkacağız. Şu anda bizim burada işte 700 civarında kovanımız var. Kurak olduğu yıllarda burada bal olmuyor. Mesela geçen sene arılarımızı hiç getirmedik. Yani bazı yıllar kovan başı 5 kilo bal da alabilirsiniz, bazı yıllar rekolte 35 kilograma da çıkabilir. Yani bu sene kovan başı rekoltenin 30 kiloların altında olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.







"Alem Dağı'nın şifalı bitkileri arılarımız için vazgeçilmez"

27 yıldır aralıksız olarak Ordu'dan İdil'e geldiklerini belirten Adem Yılmaz ise, "Ordu ilinden geliyoruz İdil'e. 27 yıldan beri bu bölgeye geliyoruz. 27 yıldan beri bu bölgeye geliş sebebimiz erken ilkbaharda 'yonca' diye adlandırdığımız, bölge halkının da 'nefel' diye adlandırdığı bitki çiçeği için geliyoruz. Onunla beraber çakırdikeni, sarı diken, tüsü dikeni bitkileri arılarımız için vazgeçilmez. Özellikle Alem Dağı bölgesi ve çevresindeki bu bitkiler verimli olduğu için bu bölgeye geliyoruz. 27 yıldan beridir bu bölgeden çok verim alıyoruz. Verimli ve kaliteli balları ürettiğimiz için bu bölgeye geliyoruz. Gezgin arıcılık faaliyetlerini devam ettirdiğimiz kovan sayımız bin küsur civarında. Bu bin kovandan katıksız, şekersiz ve kesinlikle tahlilli bal üretiyoruz ve satıyoruz" diye konuştu.

İdil Arıcılığı Geliştirme Derneği Başkanı Abdullah Şallı, ilçede arıcılığın gelişiminde Ordulu Yılmaz ailesinin büyük payı olduğunu belirterek, ''1971 yılından beri Selim Yılmaz'ın dedesi buraları keşfetmişti. Sonra Selim Yılmaz'ın babası olan Haydar Yılmaz da mesleği babasından alarak, o günden bu yana hala devam ediyor. Baba Haydar Yılmaz mesleği oğullarına devredip, 2000 yılından beri Selim ve Adem Yılmaz da bu bölgemizde arıcılık yapıyor. Biz de 'Onlar geliyorsa biz niye arıcılık yapmıyoruz?' diyerek arıcılığa başladık ve aktif arıcılığa devam ediyoruz. Tarım müdürlükleriyle arıcılar arasında bir köprü olmaya çalışıyoruz. Şu an Ordulu bir ailenin burada arıcılık yapması bizi sevindiriyor" şeklinde konuştu.