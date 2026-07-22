Kastamonu Valiliği'nden 100 bin TL ödüllü dev yarışma! Kastamonu'nun hikayesini yazan kazanacak
Kastamonu Valiliği, kentin zengin kültürel değerlerini tanıtmak, yeni senaristlerin yetişmesini desteklemek amacıyla "Kastamonu Kültürel Mirası Kısa Film Senaryo Yarışması" düzenliyor. Toplamda 100 bin TL para ödülünün dağıtılacağı yarışmada dereceye giren senaryolar, Muazzam İşler Yapım desteğiyle filme dönüştürülecek.
Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenecek yarışmada, Kastamonu’nun kültürel mirasını en iyi şekilde anlatacak kısa film senaryosu belirlenecek.
Kastamonu Valiliği tarafından Kastamonu'nun kültür değerlerinin tanıtılması ve yeni senaristlerin yetişmesinin teşvik edilmesi amacıyla "Kastamonu Kültürel Mirası Kısa Film Senaryo Yarışması" düzenlenecek. Başvuru süreci başlayan yarışmaya, katılımcılar, 31 Ağustos saat 17.00'ye kadar başvurabilecek Başvuru sürecinin ardından, 7 Eylül-7 Aralık 2026 tarihleri arasında filmler jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.
Değerlendirme süreciyle belirlenecek birinci senaryonun sahibine 50 bin TL, ikinci senaryonun sahibine 30 bin TL, üçüncü senaryonun sahibine ise 20 bin TL para ödülü verilecek.
Haberlerimizi Google'da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Kastamonu Valiliği’nden yapılan açıklamada, adayların yarışmaya Kastamonu ve ilçelerinin, somut ve soyut kültürel mirası, tarihi, gelenekleri, sanatları, mimarisi, mutfağı ve edebiyatından ilham alan, en çok 15 dakika süreli bir filme dönüşebilecek özgün metinlerle başvurabileceği belirtildi. Senaryolar kurmaca ya da belgesel film türünde gerçekleştirilmeye uygun olması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, ilk üçe giren senaryoların filme dönüştürülme sürecinde Muazzam İşler Yapım Şirketi tarafından prodüksiyon ve danışmanlık desteği sağlanacağı ifade edildi.
Filmlerin telif haklarının ise eser sahiplerine ait olacağı ve Kastamonu Valiliği yapılacak filmin gayri ticari mecralarda gösterim hakkına sahip olacağı belirtildi.
Yarışmaya başvuracak kişilerin Kastamonu Valiliği'nin resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabileceği ifade edildi.