Rize Ardeşen'de Formulaz heyecanı: 12 ülkeden gelen dansçılar tahta arabalarla yarıştı!

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Ankara'dan gelen dansçı Selin İnce de "Bir anda kendimizi yarışın içinde bulduk ama çok eğlendik, çok güzeldi. Bir karışıklık oldu, bizim arabalarımız birbirine girdi. Üç araba biz iç içe geçtik, bir geçemedik, bir şeyler oldu ama çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Daha önce sadece televizyondan görüyorduk, hiç yapmamıştık. Çok zevkli. Çok eğlenceli, gördüğümden daha eğlenceliydi. Yine geleceğim artık, bu sefer arabalar birbirine girmeden kazanacağım. Bu sefer kazanmaya geleceğim. Pilotluğum iyiydi, dansım da çok iyidir. O daha iyi, onda kaza olmuyor. Çok eğlendik. Arabalarla dans etmeyi çok sevdik. Bu da festivalin bir parçasıydı bizim için, çok eğlenceli geçti" dedi.